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أسعار النفط

"الراجحي كابيتال": حالة ضبابية تسود الأسواق بشأن أسعار الفائدة

توقعت محافظة أسعار النفط على مستوياتها رغم التقلبات الأخيرة

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الراجحي كابيتال، في تقرير حديث، إن التوقعات بشأن أسعار الفائدة قد تتغير بين ليلة وضحاها في ظل الظروف الراهنة، مشيرة إلى أن حجم التقلبات في أسواق السندات يعتبر غير مسبوق وسط توقعات بتراجع العائد على السندات الأميركية لأجل عامين بأكثر من 100 نقطة أساس في غضون أيام قليلة.

وأضافت "الراحجي كابيتال" أن الأسهم العالمية والأميركية على وجه الخصوص تتمسك بمكاسبها منذ بداية هذا العام على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق.

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ومن جانب آخر؛ توقع التقرير أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها على الرغم من التقلبات الأخيرة.

وأشارت "الراحجي كابيتال" إلى أنه في حالة حدوث أي ركود، فإن مخاطر انخفاض الطلب ستكون محدودة مع عدم تأثر الطلب بشكل ملحوظ من الأسواق الناشئة.

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