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حقل نفط في العراق (رويترز)
حقل نفط في العراق
نفط وغاز

العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بخصوص صادرات نفط كردية

تركيا أبلغت أنها ستحترم الحكم الصادر

دبي - العربية.نت
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قال مسؤولو نفط عراقيون لرويترز، اليوم السبت، إن العراق كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا تتعلق بصادرات نفط كردية.

وذكر مسؤول نفط عراقي كبير أن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

وأشار مسؤول إلى أن تركيا أوقفت صادرات النفط الخام من شمال العراق بعد الحكم في قضية التحكيم.

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