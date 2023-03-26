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مؤسسة النفط الليبية
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط - أرشيفية
اقتصاد ليبيا

ليبيا تسند لـ "هانيويل" الأميركية إنشاء مصفاة نفط مقابل 600 مليون دولار

المشروع ينفذ على مرحلتين

دبي - العربية.نت
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قالت شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية اليوم الأحد إنها وقعت عقدا مع شركة هانيويل الأميركية للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة نفط بجنوب البلاد من المحتمل أن يتكلف ما بين 500 و 600 مليون دولار.

وأضافت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في بيان إن المشروع سيُنفذ على مرحلتين لكنها لم تعلن جدولا زمنيا للأعمال.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود طائرات ومنتجات أخرى بينها 1.4 مليون لتر من البنزين يوميا و1.1 مليون لتر من الديزل يوميا وفقا لـ"رويترز".

وتسعى ليبيا لإعادة الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة بعد عامين ونصف من السلام النسبي بعد سنوات من الصراع.

وتأمل في الاستفادة من زيادة الطلب على نفطها وغازها في أعقاب مخاوف الإمدادات في أوروبا الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ووافقت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الشهر الماضي على المضي قدما في مشروع للغاز البحري بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.

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