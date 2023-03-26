ليبيا تسند لـ "هانيويل" الأميركية إنشاء مصفاة نفط مقابل 600 مليون دولار
المشروع ينفذ على مرحلتين
قالت شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية اليوم الأحد إنها وقعت عقدا مع شركة هانيويل الأميركية للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة نفط بجنوب البلاد من المحتمل أن يتكلف ما بين 500 و 600 مليون دولار.
وأضافت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، في بيان إن المشروع سيُنفذ على مرحلتين لكنها لم تعلن جدولا زمنيا للأعمال.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود طائرات ومنتجات أخرى بينها 1.4 مليون لتر من البنزين يوميا و1.1 مليون لتر من الديزل يوميا وفقا لـ"رويترز".
وتسعى ليبيا لإعادة الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة بعد عامين ونصف من السلام النسبي بعد سنوات من الصراع.
وتأمل في الاستفادة من زيادة الطلب على نفطها وغازها في أعقاب مخاوف الإمدادات في أوروبا الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ووافقت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها الشهر الماضي على المضي قدما في مشروع للغاز البحري بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية.
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