اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

وزارة الطاقة العمانية تطرح 3 مناطق امتياز في النفط والغاز

انطلاق الطرح بين 26 مارس و 25 يونيو ‭2023‬

القاهرة -  رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان على تويتر اليوم الأحدإن عمان طرحت ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية.

وأضاف البيان أن الطرح سيكون في الفترة ما بين 26 مارس و 25 يونيو ‭2023‬.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط