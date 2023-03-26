اقتصاد عمان
وزارة الطاقة العمانية تطرح 3 مناطق امتياز في النفط والغاز
انطلاق الطرح بين 26 مارس و 25 يونيو 2023
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قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان على تويتر اليوم الأحدإن عمان طرحت ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية.
وأضاف البيان أن الطرح سيكون في الفترة ما بين 26 مارس و 25 يونيو 2023.
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