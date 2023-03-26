وزارة الطاقة العمانية تطرح 3 مناطق امتياز في النفط والغاز

قالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية في بيان على تويتر اليوم الأحدإن عمان طرحت ثلاث مناطق امتياز للنفط والغاز لشركات محلية وعالمية.

وأضاف البيان أن الطرح سيكون في الفترة ما بين 26 مارس و 25 يونيو ‭2023‬.

