" كوفيد" يهبط بصافي أرباح "سينوبك " الصينية إلى 9.65 مليار دولار في 2022

تراجع صافي أرباح شركة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" 6.9% في عام 2022 بسبب انخفاض الطلب على الوقود الصيني عقب الإجراءات التي كانت تفرضها بكين للسيطرة على وباء كوفيد-19 وكذلك لتراجع استهلاك البتروكيماويات.

وقالت الشركة الآسيوية الأكبر في مجال تكرير النفط في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن صافي أرباح العام الماضي بلغ 66.3 مليار يوان (9.65 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية، مقابل 71.21 مليار يوان (10.37 مليار دولار) في 2021.

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وقالت "سينوبك" إن تراجع صافي أرباح عام 2022 يعود إلى عدة عوامل، أولها أن حجم الطلب الصيني على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة كان ضعيفا وفقا لـ"رويترز".

وأثرت القيود الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على كوفيد على استهلاك مركبات النقل للوقود، إذ سجلت "سينوبك" انخفاضا 11% في مبيعات وقود المركبات في العام الماضي مقارنة مع 2021 وتراجعا 18.4% في مبيعات وقود الطائرات في العام الماضي، مقارنة مع 2021 وهوت مبيعات الألياف الكيميائية 18.1%.

وأشارت شركة تكرير النفط إلى نمو مبيعات وقود الديزل 4% بفضل تحول سياسة الحكومة في أواخر 2022 إلى تعزيز صادرات الوقود المكرر.

وتخطط سينوبك لإنتاج 280.23 مليون برميل من النفط الخام و12918 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي خلال عام 2023.

وقالت الشركة إن "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني في المجمل في 2023، وهو ما سيزيد سريعا حجم الطلب المحلي على الغاز الطبيعي والوقود المكرر والكيماويات"، ومن المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية مرتفعة نظرا للظروف الجيوسياسية ومستويات التخزين.