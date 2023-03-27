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أنابيب نفط
خطوط أنابيب نفط - أرشيفية
نفط وغاز

إغلاق خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا بطلب من حكومة أنقرة

الشركات تتوقع أن يكون الإيقاف مؤقتاً

دبي - رويترز
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قالت شركات نفطية في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، إن شركة خطوط أنابيب كردستان أغلقت خط الأنابيب العراقي التركي بناء على طلب الحكومة التركية.

تأتي هذه الأنباء بعدما أوقف العراق الصادرات النفطية من الإقليم الواقع في شمال البلاد عقب فوز بغداد بقضية تحكيم قالت فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا يسمح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي.

وقالت شركة جينيل إنرجي التي تركز أعمالها في إقليم كردستان العراق، إنها تتوقع أن يكون الإغلاق مؤقتا، مضيفة أنها تواصل ضخ النفط إلى منشآت التخزين وفقا لـ"رويترز".

وقالت شركة دي.إن.أو النرويجية التي تركز نشاطها على الشرق الأوسط، إنها تلقت تعليمات من حكومة إقليم كردستان لوقف ضخ النفط إلى خط الأنابيب الخاص بالتصدير مؤقتا.

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