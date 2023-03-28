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نفط - دبي
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أسعار النفط

تسعير خام دبي لشهر يونيو بخصم 0.10 دولار للبرميل عن العماني

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني

سنغافورة – رويترز
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قالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو حزيران بخصم يبلغ 0.10 دولار للبرميل.

يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو/حزيران في نهاية أبريل/نيسان لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو/حزيران.

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