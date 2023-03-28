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خزانات نفط في روسيا (رويترز) مناسبة
خزانات نفط في روسيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تحذر من خطر شن هجمات بطائرات مسيرة على بنيتها التحتية للطاقة

موسكو تقول إنها أحبطت عدداً من المحاولات الأوكرانية لشن هجمات مؤخراً

موسكو - رويترز
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قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات المحتملة بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في بلاده تمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة في روسيا.

ولم يذكر شولجينوف أوكرانيا بالاسم، لكن روسيا تقول إنها أحبطت عددا من المحاولات الأوكرانية لشن هجمات بطائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة.

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ولم تعلن كييف شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا، لكن مسؤولين كبارا في كييف ظهروا في بعض الأحيان وهم يرحبون بأنباء نجاح هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

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وقال شولجينوف خلال مشاركته في اجتماع مائدة مستديرة تحدث فيه عن أمن منشآت الطاقة الروسية "التهديد الرئيسي الآن هو التدخلات غير القانونية باستخدام الطائرات المسيرة".

وأضاف أنه يتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الاتحادي حيال هذه القضية.

وكانت روسيا قد أعلنت في السابق، وقوع هجمات بطائرات مسيرة في عدد من مدنها يقع بعضها على بعد مئات الكيلومترات من حدودها مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد، إنها صدت هجوما بطائرة مسيرة في بلدة على بعد 220 كيلومترا جنوبي موسكو، مما أدى إلى سقوط الطائرة فوق منازل سكنية في بلدة كيرييفسك.

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