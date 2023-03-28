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"أدنوك" و"بي بي" تتقدمان بعرض للاستحواذ على حصة 50% في "نيوميد للطاقة"

"أدنوك" و"بي بي" تعتزمان تأسيس مشروع مشترك يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية

دبي - العربية.نت
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أكدت شركة "أدنوك" وشركة "بي بي بي. إل. سي" (BP plc"bp") اليوم الثلاثاء، تقديم عرض غير ملزم لامتلاك حصة في نيوميد للطاقة - شراكة محدودة "نيوميد للطاقة"، وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم الحرة، والاستحواذ الجزئي على حصة مجموعة"ديليك المحدودة"، مما سيؤدي إلى امتلاك "أدنوك" و" بي بي" حصة 50% في "نيوميد للطاقة"، وفقاً لبيان.

وتعتزم"أدنوك" و"بي بي" تأسيس مشروع مشترك جديد يركز على تطوير الغاز في المناطق الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط. وستمثل هذه الصفقة المقترحة بشأن "نيوميد للطاقة" خطوةً أولى مهمة في إنشاء هذا المشروع المشترك الديناميكي مع شركة "بي بي".

وستساهم هذه الصفقة المقترحة في حال اكتمالها، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الواسعة النطاق بين "أدنوك" و"بي بي" في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، كما سترسخ علاقة الشراكة طويلة الأمد بين الشركتين.

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وذكرت "أدنوك"، أن الصفقة المقترحة تتماشى مع استراتيجية النمو المعلنة لشركة "أدنوك" عبر سلسلة القيمة الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم أمنها العالمي. وتعتزم الشركتان استكشاف مجموعة من الآليات لبناء شراكتهما الجديدة وإمكانية توسيعها.

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