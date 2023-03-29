ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث وسط مخاوف الإمدادات الكردية وانحسار أزمة المصارف

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أي 0.29%، إلى 78.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أي 0.61%، إلى 73.65 دولار للبرميل.

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وقال المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز، ساتورو يوشيدا: "لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي".

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من سحب من مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء قائلة إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس/آذار.

وتراجعت مخزونات البنزين نحو 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير نحو 550 ألف برميل.