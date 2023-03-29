حريق يتسبب في انقطاع جزئي للكهرباء عن العاصمة المغربية

لا يزال التيار الكهربائي منقطعا في عدد من أحياء العاصمة المغربية (الرباط) وتمارة والهرهورة، بينما عاد تدريجيا في أحياء أخرى.

وتفاجأ عدد من السكان في أحياء العاصمة بانقطاع جزئي للكهرباء إثر حريق اندلع مساء الثلاثاء في محول كهربائي رئيسي.

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وقالت الشركة المفوضة لخدمات الكهرباء والماء "ريضال"، إن "نيرانا شبت في محطة المحولات الكائنة في منطقة جيش الوداية"، والتي تزود جزءا من العاصمة بالكهرباء، وفق موقع "هيسبريس" المغربي.

وطمأنت الشركة أن فرقها تعمل على قدم وساق منذ وقوع الحادث، بغرض عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وطال انقطاع الكهرباء أحياء يعقوب المنصور، واليوسفية، وحي الرياض، والسويسي، بالرباط، وكذلك الهرهورة ومناطق أخرى بمدينة تمارة المجاورة.