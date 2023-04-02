كبار منتجي "أوبك+" يخفضون طوعياً إنتاج النفط بأكثر من 1.65 مليون برميل يومياً

أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وصرح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا في إنتاجها من البترول الخام مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

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وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

روسيا

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أيضا، إن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وأضاف في بيان "بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير/شباط"، نقلاً عن "رويترز".

ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير/شباط.

العراق

وأعلنت وزارة النفط العراقية، عن خفض الإنتاج طوعياً بواقع 211 ألف برميل يوميا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023".

وأوضحت الوزارة أن ذلك "بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق"، وذلك "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط، وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة".

الإمارات

يأتي ذلك، فيما قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارًا من شهر مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري 2023 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".

وأضاف أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم لتحقيق التوازن في سوق النفط بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ"أوبك+" الذي عقد في 5 أكتوبر 2022، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

الكويت

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط بدر الملا، إن الكويت "ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل حتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+"، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت دولة كازاخستان عن خفض طوعي بواقع 78 ألف برميل يومياً.

وقالت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "الجزائر ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا بداية من مايو حتى نهاية عام 2023".

وقالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر "سلطنة عُمان ستقوم بتخفيض طوعي مقداره 40 ألف برميل يوميا من النفط الخام اعتبارا من مايو القادم حتى نهاية العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".

وأعلنت دولة الغابون التخفيض الطوعي بواقع 8 آلاف برميل يومياً بداية من مطلع مايو حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن "أوبك+" من المقرر أن تعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية غدا الاثنين عبر تقنيات الاتصال المرئي.