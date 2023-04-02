اقتصاد السودان
السودان يرفع سعر البنزين ويخفض الديزل إلى هذه المستويات
يبلغ السعر الجديد للبنزين 588 جنيها سودانيا
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قالت وزارة الطاقة والنفط بالسودان في بيان، إن الحكومة قررت اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.
ويبلغ السعر الجديد للبنزين 588 جنيها سودانيا (1.04 دولار) للتر مقارنة مع 520 جنيها الشهر الماضي.
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وستنخفض أسعار الجازولين إلى 582 جنيها للتر من 600 جنيه في مارس/آذار، وفق رويترز.
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