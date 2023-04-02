حكومة كردستان العراق: اتفاق مبدئي مع بغداد لاستئناف صادرات نفط الشمال

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قوله، إن الاجتماعات بين الحكومة وإقليم كردستان بشأن صادرات النفط "إيجابية" وقد يتم الإعلان عن اتفاق في هذا الصدد اليوم أو غدا.

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وأضاف العوادي أن "المحادثات بين الجانبين لا تزال جارية، ومن الأفضل عدم قول أي شيء عن الاتفاقية حتى الإعلان"، متوقعا "وضع الميزانية على جدول أعمال جلسة خاصة للبرلمان خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف "نأمل أن تتم الموافقة عليها قريبا خدمة للصالح العام"، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الشبكة إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أعلنت في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان "على نقاط كثيرة".

ونسبت الشبكة في وقت سابق لمصادر في وزارة النفط العراقية القول إن تصدير النفط سيُستأنف من إقليم كردستان قريبا.

وفاز العراق بدعوى تحكيم دولية في الشهر الماضي مما أدى إلى وقف صادرات إقليم كردستان من الخام عبر ميناء جيهان التركي.