اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الكرملين (أرشيفية- فرانس برس)
مبنى الكرملين في موسكو (أرشيفية- فرانس برس)
نفط وغاز

الكرملين: استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط شأن خاص بها

دول "أوبك+" تخفض إنتاج النفط بنحو 1.66 مليون برميل يومياً

موسكو - تاس ورويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية شأن خاص بها.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين، اليوم الاثنين، رداً على سؤال حول استياء البيت الأبيض من قرار خفض إنتاج النفط كما فعلت روسيا، "رِضا بعض الدول أو عدمه هو أمر يرجع إليها على الأرجح".

مادة اعلانية

وأضاف المتحدث باسم الكرملين "نحن نسترشد بالقرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، وفي هذه الحالة، فإن موقف كل من "أوبك" و"أوبك+" مهم، ومن مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية النفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب، هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".

الصين تبدي استياءها الشديد تجاه قيود اليابان على تصدير معدات الرقائق الإلكترونية  اقتصاد اقتصاد الصين الصين تبدي استياءها الشديد تجاه قيود اليابان على تصدير معدات الرقائق الإلكترونية 

في تحرك مفاجئ، يوم الأحد، أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وأضاف دميتري بيسكوف أن روسيا على اتصال دائم بدول مجموعة "أوبك+"، التي أعلنت في تحرك مفاجئ أمس الأحد
تخفيضات تصل إلى نحو 1.66 مليون برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط