الكرملين: استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط شأن خاص بها

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن استياء بعض الدول من خفض إنتاج النفط من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية شأن خاص بها.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحافيين، اليوم الاثنين، رداً على سؤال حول استياء البيت الأبيض من قرار خفض إنتاج النفط كما فعلت روسيا، "رِضا بعض الدول أو عدمه هو أمر يرجع إليها على الأرجح".

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين "نحن نسترشد بالقرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، وفي هذه الحالة، فإن موقف كل من "أوبك" و"أوبك+" مهم، ومن مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية النفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب، هذا ما نحتاج إلى التركيز عليه".

في تحرك مفاجئ، يوم الأحد، أعلن منتجو النفط الرئيسيون في تحالف "أوبك+"، وهم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان بالإضافة إلى الغابون، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بواقع 1.657 مليون برميل يومياً بداية من مطلع شهر مايو المقبل حتى نهاية 2023، وبلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.

وأضاف دميتري بيسكوف أن روسيا على اتصال دائم بدول مجموعة "أوبك+"، التي أعلنت في تحرك مفاجئ أمس الأحد

تخفيضات تصل إلى نحو 1.66 مليون برميل يوميا.