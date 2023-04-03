"أوبك+": حجم خفض إنتاج النفط الطوعي سيكون 1.66 مليون برميل

أفاد بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" بأن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيان الذي تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه؛ أكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في "أوبك بلس" مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر 2022م.

مادة اعلانية

ونوّه الاجتماع بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنت عنها في 2 أبريل 2023 كلٌ من المملكة العربية السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يوميا)، وجمهورية العراق (بمقدار 211 ألف برميل يوميا)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (بمقدار 144 ألف برميل يوميا)، ودولة الكويت (بمقدار 128 ألف برميل يوميا).

كما ستخفض جمهورية كازاخستان (بمقدار 78 ألف برميل يوميا)، وجمهورية الجزائر (بمقدار 48 ألف برميل يوميا)، وسلطنة عمان (بمقدار 40 ألف برميل يوميا)، وجمهورية الجابون (بمقدار 8 آلاف برميل يوميا)، والتي ستُطبق ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م. وستكون هذه التعديلات بالإضافة إلى تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

وذكر البيان أن التعديلات المذكورة آنفا ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023م.

وأشار الاجتماع إلى أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

وقال الرئيس التنفيذي "CMarkits لندن" يوسف الشمري، إن "أوبك+" صارت أقوى من أي وقت مضى، مع تأكد التحالف من أنه لن يكون هناك زيادة في الإنتاج الأميركي بسبب سياسات "زيرو كربون".

وأضاف الشمري، في مقابلة مع "العربية"، أن ضعف استثمارات الشركات النفطية جاء بسبب السياسات الماخية التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع التاسع والأربعون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في يونيو 2023م.