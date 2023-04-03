اقتصاد الكويت
"البترول الكويتية" تدعو مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ نظام إدارة الضريبة
ممارسة محدودة بين الشركات و9 مايو بداية تلقي العروض
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دعت مؤسسة البترول الكويتية 4 مكاتب استشارية عالمية إلى المشاركة في ممارسة محدودة بخصوص تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام إدارة الضريبة، وحددت 9 مايو المقبل موعدا مبدئيا لإغلاق الممارسة وتلقي العروض المالية.
ووجهت مؤسسة البترول الدعوة لشركات إرنست آند يونغ، وبرايس ووتر هاوس، و ديلويت و كي بي إم جي إلى تقديم عروضها، وحددت المؤسسة يوم 17 أبريل الجاري لعقد الاجتماع التمهيدي مع الشركات الاستشارية العالمية لشرح النظام.
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وتأتي تلك الخطوة فى إطار استعدادات القطاع النفطي لبدء نظام الضريبة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك للعمليات داخل الكويت وخارجها، وفقا لما ذكرته مصادر نفطية لصحيفة " الأنباء الكويتية".
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