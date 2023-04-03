اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
اقتصاد الكويت

"البترول الكويتية" تدعو مكاتب استشارية عالمية لتنفيذ نظام إدارة الضريبة

ممارسة محدودة بين الشركات و9 مايو بداية تلقي العروض

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت مؤسسة البترول الكويتية 4 مكاتب استشارية عالمية إلى المشاركة في ممارسة محدودة بخصوص تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام إدارة الضريبة، وحددت 9 مايو المقبل موعدا مبدئيا لإغلاق الممارسة وتلقي العروض المالية.

ووجهت مؤسسة البترول الدعوة لشركات إرنست آند يونغ، وبرايس ووتر هاوس، و ديلويت و كي بي إم جي إلى تقديم عروضها، وحددت المؤسسة يوم 17 أبريل الجاري لعقد الاجتماع التمهيدي مع الشركات الاستشارية العالمية لشرح النظام.

مادة اعلانية

وتأتي تلك الخطوة فى إطار استعدادات القطاع النفطي لبدء نظام الضريبة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك للعمليات داخل الكويت وخارجها، وفقا لما ذكرته مصادر نفطية لصحيفة " الأنباء الكويتية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه ترمب يدعو أنصاره للانضمام إلى احتجاج سلمي ضد لائحة اتهامه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط