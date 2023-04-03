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شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
شعار شركة روسنفت الروسية (أرشيفية من رويترز)
نفط وغاز

لأول مرة منذ 30 عاماً.. اكتشاف حقول نفط وغاز في هذه الدولة

باحتياطيات 2.5 مليون طن من النفط ومليار متر مكعّب من الغاز

موسكو - تاس
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أعلنت شركة "روسنفت" عن اكتشاف موادّ هيدروكربونية جديدة في الشيشان، لأول مرة منذ ثلاثين عاما.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم الاثنين: "تمكن خبراء الجيولوجيا التابعين لمعهد روسنفت العلمي والتقني، بمشاركة خبراء غروزنفتغاز.. من اكتشاف موادّ هيدروكربونية جديدة للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما على أراضي الشيشان".

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وأضافت أن احتياطات الحقول يصل إلى "أكثر من 2.5 ملايين طن من النفط ومليار متر مكعّب من الغاز".

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يشار إلى أن المركز العلمي - التقني التابع لشركة "روسنفت" هو مركز أبحاث لتطوير النفط والغاز في جنوب روسيا، والذي قام بتنفيذ مجموعة كاملة من أعمال التنقيب والتصميم للمعادن والنفط والغاز وهندسة مرافق صناعة النفط والغاز لشركة روسنفت.

أما شركة غروزنفتغاز هي المؤسسة المنتجة للنفط في منطقة شمال القوقاز في روسيا.

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