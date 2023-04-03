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"الطاقة الدولية": تخفيضات "أوبك+" تثير خطر ارتفاع أسعار النفط
تفاقم خطر اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية
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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إن التخفيضات المستهدفة لإنتاج النفط التي أعلنتها مجموعة "أوبك+" تثير خطر تفاقم اضطراب السوق ودفع أسعار النفط للأعلى وسط ضغوط تضخمية.
وذكرت الوكالة، ومقرها باريس، في بيان "أسواق النفط العالمية كانت تتجه بالفعل إلى شح في النصف الثاني من عام 2023 مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض".
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وجاء في البيان "تخفيضات أوبك+ الجديدة تثير خطر تفاقم تلك الاضطرابات ورفع أسعار النفط في وقت تضر فيه الضغوط التضخمية القوية بالمستهلكين المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم".
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