توقيع اتفاق نهائي بين العراق وإقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط

قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق وقعتا اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط من شمال البلاد.

وقال مسؤول بالحكومة في بغداد إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي على أن يجري استئناف الضخ في الساعات القليلة المقبلة.

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كان العراق قد فاز بدعوى تحكيم دولية في الشهر الماضي مما أدى إلى وقف صادرات إقليم كردستان من الخام عبر ميناء جيهان التركي.

وسافر مسرور برزاني رئيس وزراء كردستان العراق إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق ولإجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاما بخصوص النفط والغاز.