اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حقل نفط في كردستان (رويترز)
حقل نفط في كردستان (رويترز)
اقتصاد العراق

توقيع اتفاق نهائي بين العراق وإقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط

استئناف تصدير النفط من شمال العراق خلال ساعات

أربيل – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق وقعتا اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط من شمال البلاد.

وقال مسؤول بالحكومة في بغداد إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب جيهان التركي على أن يجري استئناف الضخ في الساعات القليلة المقبلة.

مادة اعلانية

كان العراق قد فاز بدعوى تحكيم دولية في الشهر الماضي مما أدى إلى وقف صادرات إقليم كردستان من الخام عبر ميناء جيهان التركي.

"بغداد" تتفق على امتلاك حصة 30% من مشروع لـ"توتال إنرجيز" بقيمة 27 مليار دولار طاقة نفط وغاز "بغداد" تتفق على امتلاك حصة 30% من مشروع لـ"توتال إنرجيز" بقيمة 27 مليار دولار

وسافر مسرور برزاني رئيس وزراء كردستان العراق إلى بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان الذي يتمتع بشكل من أشكال الحكم الذاتي في شمال العراق ولإجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاما بخصوص النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط