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توتال إنرجيز
شركة توتال إنرجيز -أرشيفية
نفط وغاز

"بغداد" تتفق على امتلاك حصة 30% من مشروع لـ"توتال إنرجيز" بقيمة 27 مليار دولار

مسؤول: الاتفاق سيتم تفعيله خلال أيام

دبي - العربية.نت
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توصلت بغداد اليوم لاتفاق مع توتال إنرجيز لامتلاك حصة 30% من مشروع الشركة الذي تأجل طويلا في العراق وقيمته 27 مليار دولار.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية إن الاتفاق سيجري تفعيله في غضون أيام وفقا لـ"رويترز"، ولم ترد بعد توتال إنرجيز على طلب للتعليق.

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وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الشهر الماضي، في مؤتمر للطاقة، إن المحادثات التي يجريها العراق مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز" لحل النقاط العالقة في صفقة تأخر تفعيلها بقيمة 27 مليار دولار وصلت إلى مراحل متقدمة واقتربنا من التفعيل للعقد.

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وكان الاتفاق مع "توتال" تم توقيعه عام 2021 وبموجبه يسمح لـ"توتال"ببناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما لكن خلافات بين سياسيين عراقيين حول بنود الاتفاق عطلت تفعيله حسبما أفادت "رويترز".

قالت مصادر لرويترز، الشهر الماضي، إن طلب العراق الحصول على حصة 40%،في المشروع كان نقطة خلاف رئيسية إذ تريد توتال إنرجي حصة أغلبية.

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