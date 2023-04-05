اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط السعودية
نفط السعودية (صورة تعبيرية)
أرامكو

السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا للشهر الثالث

زيادة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل 30 سنتا للبرميل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مصادر مطلعة إن السعودية رفعت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث على التوالي، وذلك بعد إعلان كبار المنتجين خفضا إضافيا للإنتاج.

وأضافت المصادر أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل في مايو أيار 30 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أبريل نيسان ليصل إلى 2.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وفق رويترز.

مادة اعلانية

وتتماشى زيادة الأسعار مع مسح أجرته رويترز لمصادر من مصافي آسيوية، وتأتي بعد قرار تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج والذي من المتوقع أن يقلص الإمدادات من الشرق الأوسط.

"أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال 26%  طاقة نفط وغاز "أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال 26% 

وفاجأ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، السوق يوم الأحد بإعلانه خفض 1.16 مليون برميل في اليوم بدءا من مايو/ أيار حتى نهاية العام.

وزادت السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي المتوسط 30 سنتا والثقيل 50 سنتا في مايو/أيار. والخام العربي المتوسط والثقيل نوعان من الخام يحتويان على نسب أعلى من الكبريت عن تلك الموجودة في العربي الخفيف.

وتأتي الزيادة في أسعار الخام العربي الثقيل في أعقاب زيادة أكبر في الطلب على الخام الثقيل في المنطقة بعد أن دخلت مضمار الإنتاج مصافٍ جديدة مصممة لمعالجة الدرجات الثقيلة، مثل مصفاة جيانغ التابعة لشركة بتروتشاينا.

وتوقع مشاركون في السوق أن خفض إنتاج تحالف أوبك+ قد يدفع المصافي الآسيوية إلى السعي للحصول على مزيد من الإمدادات من روسيا وإفريقيا والأميركتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة لائحة اتهامات ترمب بدون مفاجآت.. ووول ستريت جورنال تتحدث عن شيء مفقود في اللائحة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط