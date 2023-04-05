مجلس الوزراء: توقيع‭ ‬اتفاقية بـ 680 مليون دولار لإنشاء‭ ‬مزرعة رياح في خليج السويس

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح وقع اتفاقية إغلاق مالي بقيمة 680 مليون دولار لمشروع إنشاء مزرعة رياح في منطقة خليج السويس بقدرة 500 ميغاواط.

وأضاف مجلس الوزراء في بيان أن الاتفاقية تم توقيعها من قبل ممثلي شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح وجهات التمويل، بنك التعاون الياباني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وإفريقيا.

وأوضح الوزير أن دور شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

وأضاف: "من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025".

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.

وتابع الوزير: "نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم".

وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

هيكل الملكية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" خالد الدجوي، إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها.

وأوضح الدجوي أن هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات، يضم: (شركة إنجي بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتويوتا تسوشو كوربوريشن بنسبة 20%، ويوروس إنيرجي هولدنغز بنسبة 20%.

وذكر الدجوي أن شركة "أوراسكوم للإنشاءات" ستنفذ الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح.

وأشار إلى أن التحالف يعتمد في تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذي حققه في تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة (IPP) في مصر من نوعه وحجمه، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.

وأضاف: "ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في إفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنوياً".