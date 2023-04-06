اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
منصات نفط (iStock)
منصات نفط (iStock)
أسعار النفط

تراجع أسعار النفط بعد تعزيز بيانات أميركية ضعيفة مخاوف الركود

أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعد الخفض الطوعي للإنتاج من "أوبك+"

طوكيو/سنغافورة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة "أوبك+" عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأميركية.

وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.41% إلى 84.64 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.40% إلى 80:21 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

وصعد الخامان بأكثر من 5.5% هذا الأسبوع ليتجهان صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان "الهويات الرسمية للأطفال".. معضلة تؤرق حياة الأسر السورية في لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط