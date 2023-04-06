"مصدر" الإماراتية تبدأ تطوير 3 مشروعات طاقة شمسية في أوزبكستان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل - "مصدر"، عن استكمال عملية الإغلاق المالي لتمويل تطوير ثلاثة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في جمهورية أوزبكستان، على أن تبدأ في وقت قريب عمليات إنشاء المحطات التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية قرابة 900 ميغاواط، ليكون بذلك أكبر برنامج لتطوير مشاريع طاقة شمسية في المنطقة.

وشملت الجهات الرئيسية الممولة كلاً من بنك آسيا للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، في حين يشارك كل من البنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال، و"آي ال اكس" كجهات ممولة من الدرجة "ب"، وفقا لـ"الخليج" الإماراتية.

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وكانت "مصدر" قد وقعت خلال مؤتمر المناخ (COP27) العام الماضي اتفاقية تنضم بموجبها إلى منصة "تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة" التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، بهدف استثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار في مشاريع للطاقة المتجددة.

وقد أبدت "مصدر" والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التزامهما بتوفير رأس المال لتمويل المشاريع في أوزبكستان في إطار مبادرة "تسريع تمويل التحول في نظام الطاقة"، وهي عبارة عن منصة متعددة الشركاء ومعنية بتمويل الجهود المناخية، حيث تستهدف نشر 5 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.