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نفط وغاز

روسيا تخفض إنتاجها النفطي خلال مارس الماضي بأكثر من تعهداتها

10.36 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج النفط الخام والمكثفات خلال مارس

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الطاقة الروسية خفَّضت إنتاجها النفطي خلال الشهر الماضي بواقع 700 ألف برميل يومياً.

ويفوق هذا الرقم حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو سابقاً، والبالغ 500 ألف برميل يومياً.

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وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي للنفط الخام والمكثفات في روسيا خلال شهر مارس 10.36 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ11.1 مليون برميل يومياً في فبراير، وفقاً لحسابات بلومبرغ.

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كانت السعودية وروسيا ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد أعلنت عن زيادة خفض إنتاجها من النفط بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

وسيصل إجمالي تخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه من النفط بعد القرارات الأخيرة إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي وفقا لحسابات رويترز.

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