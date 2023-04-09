اقتصاد ليبيا
ليبيا تُعيد افتتاح بئر نفط وغاز في البحر المتوسط
مشاكل فنية تسببت في وقف الحقل منذ 28 يناير 2021
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إعادة فتح بئر غازية تديره شركة مليته للنفط والغاز على منصة صبراتة التابعة لها في البحر المتوسط.
وسيصل إجمالي إنتاج البئر إلى 37 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا و1000 برميل من المكثفات يوميا.
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وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج توقف منذ 28 يناير/كانون الثاني 2021 بسبب مشاكل فنية.
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