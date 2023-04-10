أسعار النفط تميل للتراجع وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية
خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، إذ يقيم المستثمرون تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو/أيار، وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.15% إلى 84.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.10% إلى 80.62 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو/أيار.
وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.
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