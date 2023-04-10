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أسعار النفط

أسعار النفط تميل للتراجع وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية

خام برنت قرب 85 دولارا للبرميل

سنغافورة – رويترز
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، إذ يقيم المستثمرون تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها "أوبك+" اعتبارا من مايو/أيار، وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.15% إلى 84.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.10% إلى 80.62 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو/أيار.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس خفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.

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