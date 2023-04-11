روسيا بدأت تصدير الديزل والبنزين إلى إيران عبر السكك الحديدية

بدأت روسيا تصدير الوقود إلى إيران عن طريق السكك الحديدية هذا العام للمرة الأولى بعد أن تجنب المشترون التقليديون التجارة مع موسكو، وفقا لثلاثة مصادر بالصناعة وبيانات الصادرات اطلعت عليها وكالة "رويترز".

تعمل روسيا وإيران، الخاضعتان للعقوبات الغربية، على إقامة علاقات أوثق من أجل دعم اقتصاداتهما وتقويض العقوبات الغربية، التي وصفتها كل من موسكو وطهران بأنها غير مبررة.

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أدت العقوبات الغربية على منتجات النفط الروسية بسبب ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا إلى إعادة تشكيل أسواق الوقود العالمية من خلال الناقلات التي تتخذ مسارات أطول ويختار الموردون وجهات وطرق نقل غريبة.