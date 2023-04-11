"سيتي غروب" يتوقع انخفاض أسعار النفط دون 80 دولارا للبرميل

توقع مصرف "سيتي غروب" أن تنخفض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، رغم جهود أوبك الأخيرة لدعم هذا المستوى بتخفيض غير متوقع للإنتاج.

وأكد "سيتي غروب" أن انتعاش اقتصاد الصين كان أبطأ من المتوقع، وأن التباطؤ الاقتصادي في الدول الغربية قد يعيق الطلب.

مادة اعلانية

فيما قد يقلل المستثمرون من حجم نمو الإنتاج الذي قد يأتي من العراق وفنزويلا، ما قد يعوض بدوره بعض التخفيضات التي وافقت عليها منظمة أوبك وحلفاؤها هذا الشهر.

يذكر أن أسعار النفط عادت لتسجل مكاسب اليوم مع تقييم المستثمرين لقرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، والذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5% منذ أعلنت مجموعة "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو/أيار في مفاجأة للأسواق.

وبالنسبة للمعروض في الولايات المتحدة، من المقرر صدور بيانات مخزونات الخام الأميركية، اليوم الثلاثاء. وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تكون مخزونات الخام قد تراجعت بواقع 1.3 مليون برميل في المتوسط خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل/نيسان.

ومن المقرر صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء ومن المتوقع أن يساعد المستثمرين في تحديد مسار أسعار الفائدة في المدى القصير.

وينتظر أيضا صدور تقرير شهري من كل من منظمة أوبك يوم الخميس ووكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة لتحديث توقعات الطلب على النفط والمعروض منه.