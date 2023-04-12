استقرار أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

استقرت أسعار النفط، بارتفاع هامشي، في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

وارتفع خام برنت 5 سنتات ما يعادل نسبة 0.06% إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:47 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.04% إلى 81.56 دولار للبرميل.

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وقالت مصادر إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل/نيسان، مقارنة مع توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ووفقا لبيانات المعهد فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بمقدار نحو 450 ألف برميل بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأميركية بيانات مخزوناتها في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

كانت الأسعار ارتفعت نحو 2% أمس الثلاثاء وسط آمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا إنه يشعر أن البنك المركزي الأميركي سيكتفي قريبا من رفع أسعار الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام، لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.

ومن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري غدا الخميس بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها يوم الجمعة، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب بسوق النفط.