نفط وغاز
"غازبروم" الروسية تعتزم شحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
كانت الشركة شحنت 40 مليون متر مكعب يوم الثلاثاء
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قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستشحن 41.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وذلك بارتفاع طفيف عن 40 مليون متر مكعب أعلنت الشركة شحنها أمس الثلاثاء.
ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر في خطي أنابيب "نورد ستريم" اللذين يربطان روسيا وألمانيا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.
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وتولت شركة غازبروم الروسية التابعة للدولة بناء خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الذي يتكون كل منهما من أنبوبين تحت بحر البلطيق لضخ 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى ألمانيا.
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