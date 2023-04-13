"أوبك" تشير إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف

أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو "أوبك+" في الثاني من أبريل/نيسان، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.

وقالت "أوبك" في تقرير شهري، إن الطلب سيرتفع 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3% دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

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وفاجأت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، أسواق النفط في الثاني من أبريل/نيسان بالإعلان عن تخفيضات جديدة في الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى تخفيضات سارية بالفعل.

وارتفعت أسعار النفط إلى 87 دولارا للبرميل منذ إعلان القرار من أقل من 80 دولارا للبرميل.

وفي مناقشة حول توقعات السوق في الصيف، قالت "أوبك" إن الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي في الولايات المتحدة قد تتأثر بأي ضعف اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة، وإن إعادة الفتح في الصين لم توقف بعد تراجعا في استهلاك المصافي من النفط الخام على الصعيد العالمي.

وأضافت "أوبك": "تجدر الإشارة إلى أن التحديات المحتملة أمام التنمية الاقتصادية العالمية تشمل ارتفاع التضخم والتشديد النقدي واستقرار الأسواق المالية وارتفاع مستويات الديون السيادية وديون الشركات والديون الخاصة".

وأردفت "ما زال تأثير إعادة الفتح في الصين في الآونة الأخيرة غير كاف لوقف الاتجاه الهبوطي في استهلاك المصافي عالميا".

وأظهر التقرير أيضا انخفاض إنتاج أوبك من النفط في مارس/آذار، مما يعكس أثر التخفيضات السابقة في الإنتاج التي تعهدت بها "أوبك+" لدعم السوق، بالإضافة إلى بعض الانقطاعات المفاجئة.

وذكرت "أوبك" أن إنتاجها في مارس/آذار هبط 86 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.80 مليون برميل يوميا.