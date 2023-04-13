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شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو (المصدر: موقع الشركة على الإنترنت)
شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو": المصدر- الموقع الإلكتروني للشركة
أسعار النفط

العراق يثبت سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في مايو

50 سنتا زيادة لخام البصرة الثقيل عن الشهر السابق

دبي - العربية.نت
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أبقت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا دون تغيير في مايو/ أيار عند 0.15 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي.
وحدد البلد المنتج سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل لآسيا في شهر مايو عند خصم 3.40 دولار للبرميل مقابل عمان/دبي، بارتفاع 50 سنتا عن الشهر السابق وفقا لوثيقة أسعار اطلعت عليها "رويترز" اليوم الخميس.

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