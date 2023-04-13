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نفط وغاز

وكالة الطاقة الدولية تحذر من عجز بأسواق النفط في النصف الثاني هذا العام

بيرول: أوروبا يجب أن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن سوق النفط العالمي قد يشهد عجزاً في النصف الثاني من عام 2023، وهو ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بعد قرار "أوبك+" بخفض إنتاج الخام بنحو 1.66 مليون برميل يومياً بداية من مايو وحتى نهاية العام.

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وأضاف بيرول أن الشتاء المعتدل ساعد أوروبا على تجاوز أزمة انخفاض الإمدادات الروسية هذا العام، لكن من المتوقع أن يمثل الشتاء المقبل تحدياً من حيث إمدادات الطاقة لمنطقة اليورو.

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وأشار مدير وكالة الطاقة الدولية إلى أن أوروبا يجب أن تكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الطبيعي المسال الروسي.

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