"أدنوك للإمداد" تضيف لأسطولها البحري 5 ناقلات غاز جديدة

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لمجموعة"أدنوك" الإماراتية، اليوم عن إضافة خمس ناقلات غاز عملاقة جديدة لأسطولها للشحن.

وتم بناء الناقلات الجديدة في حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في شنغهاي، وستملكهم وتديرهم شركة “إيه دبليو للملاحة" (AW Shipping) المشروع المشترك بين "أدنوك للإمداد والخدمات" ومجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية.

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ووفقا لبيان من "أدنوك للإمداد والخدمات" تبلغ سعة كل ناقلة من ناقلات الغاز الخمس العملاقة (العين، وزاخر، وربدان، والسلام وبينونة) 86 ألف متر مكعب، وتعمل جميعها بمحرك ثنائي الوقود يستخدم غاز البترول المسال، مما يجعلها أقل السفن من حيث الانبعاثات في فئة ناقلات الغاز العملاقة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لـــ"أدنوك للإمداد والخدمات" رئيس مجلس إدارة شركة "إيه دبليو للملاحة" إن إضافة هذه الناقلات الجديدة إلى أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" تزيد قطعه عن 800 قطعة بحرية مملوكة ومُشغَّلة ومستأجرة، ما يسهم في تعزيز قدرات الشركة على الاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الطاقة وفقا لـ"وام".

وستمتلك شركة "إيه دبليو للملاحة" وتدير ناقلات الغاز العملاقة الجديدة، التي ستقوم بنقل غاز البترول المسال من "أدنوك" والموردين العالميين، إلى قواعد التصنيع التابعة لشركة"وانهوا"في الصين وحول العالم.

وتأسست شركة "إيه دبليو للملاحة" في عام 2020 لدعم عقد لتوريد غاز البترول المسال يمتد لمدة 10 سنوات تم توقيعه بين "أدنوك" ووانهوا في عام 2018.

وقال كو جوان جو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وانهوا" للصناعات الكيميائية إن حوض "جيانغ نان" الذي سلم ناقلات الغاز العملاقة، يقوم ببناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من المقرر تسليمها خلال عامي 2025 و2026.