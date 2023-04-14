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مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
اقتصاد الكويت

مصادر: توقف عطاءات مصفاة الزور الكويتية لزيت الوقود بعد إغلاق جزئي

المصفاة كانت قد افتُتحت في الآونة الأخيرة

سنغافورة - رويترز
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قالت مصادر تجارية إن مصفاة الزور الكويتية التي افتُتحت في الآونة الأخيرة توقفت عن طرح عطاءات زيت الوقود منخفض الكبريت وسط إغلاق جزئي للمجمع.

ويراقب التجار صادرات مصفاة الزور عن كثب فيما تتجه لأن تصبح مصدرا رئيسيا لزيت الوقود منخفض الكبريت بمجرد تعزيز الصادرات بالكامل، ومن المتوقع أن يصل معظم إنتاجها إلى المراكز الرئيسية لإعادة تزويد السفن بالوقود مثل سنغافورة والفجيرة في الإمارات.

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وأغلقت المصفاة آخر عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت في 21 مارس/آذار، عندما عرضت نحو 120 ألف طن للتحميل بين السابع والثامن من أبريل/نيسان.

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وعادة ما تطرح الشركة هذه العطاءات كل أسبوع أو أسبوعين منذ أن بدأت في تكثيف الصادرات في وقت سابق من العام.

وقال متحدث باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) يوم الأربعاء إن المصفاة، التي بدأت التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني، توقفت جزئيا بسبب مشاكل فنية.

وأضاف في تغريدة على حساب الشركة على "تويتر" أن جهودا مكثفة جارية لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال أسبوعين.

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية، التي تملك الشركة المشغلة للمصفاة، على طلبات للحصول على مزيد من التعليقات.

وحفزت التكهنات حول مشكلات الإنتاج بالمصفاة انتعاشا قصير الأمد في سوق زيت الوقود منخفض الكبريت في آسيا.

ولكن تلاشت مكاسب الأسعار خلال هذا الأسبوع لأن الإمدادات الأوسع نطاقا ظلت وفيرة في آسيا.

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