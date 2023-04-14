وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سينخفض 400 ألف برميل بنهاية 2023

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وأشارت الوكالة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

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وقالت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار "أوبك+" مشيرة إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل.