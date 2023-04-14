اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وكالة الطاقة الدولية
شعار وكالة الطاقة الدولية
نفط وغاز

وكالة الطاقة: معروض النفط العالمي سينخفض 400 ألف برميل بنهاية 2023

توقعت زيادة الإنتاج مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انخفاضا في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وأشارت الوكالة إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

مادة اعلانية

وقالت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار "أوبك+" مشيرة إلى أن المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف روسية من إعلان تعبئة جديدة لحرب أوكرانيا.. لماذا؟ مخاوف روسية من إعلان تعبئة جديدة لحرب أوكرانيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط