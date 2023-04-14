اقتصاد روسيا
وكالة الطاقة: صادرات النفط الروسي عند أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات
عائدات موسكو ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار
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بلغت صادرات النفط الروسي في مارس/آذار أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.
وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في مارس/آذار بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8.1 ملايين برميل يوميًا.
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وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12.7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43%، عن العام الماضي.
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