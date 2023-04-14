متعاملون: قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين في يونيو

حددت شركة قطر للطاقة سعر شحنات خام الشاهين تحميل يونيو حزيران عند مستوى أعلى من مايو/أيار، مما يشير إلى زيادة الطلب على الخام لفصل الصيف وسط نقص في المعروض بعد اتفاق تحالف أوبك+ على خفض الإنتاج.

وقالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للطاقة حددت سعر خام الشاهين في يونيو/حزيران عند علاوة نحو 2.37 دولار للبرميل فوق خام دبي، ارتفاعا من نحو 2.01 دولار للبرميل في الشهر السابق.

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تم تحديد السعر بعد بيع أربع شحنات من خام الشاهين تحميل يونيو/حزيران عبر عطاء أغلقت هذا الأسبوع.

وذكرت المصادر أن شركتي بتروناس الماليزية وبتروتشاينا الصينية فازتا بالشحنات في نطاق سعري 2-2.4 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي.

يأتي رفع السعر في أعقاب إعلان تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، عن تخفيضات إضافية للإنتاج حتى نهاية عام 2023. ودفع ذلك منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار البيع الرسمية للشحنات تحميل يونيو/حزيران كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق الفورية.

وعادة ما تحجم الشركات عن التعليق بخصوص أنشطتها التجارية.

وفي سياق متصل؛ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، بعد انخفاضها 1%، في الجلسة السابقة، إذ تقيّم السوق ظروف المعروض الداعمة قبيل توقعات وكالة الطاقة الدولية الشهرية للطلب.

وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.36%، إلى 86.26 دولار للبرميل . وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.45%، إلى 82.53 دولار للبرميل.