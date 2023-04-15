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منشأة نفطية إيرانية (رويترز)
منشأة نفطية إيرانية
نفط وغاز

هيئة الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الإيراني في مارس

خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم يستورد 12.5 مليون طن من النفط في مارس

سول - رويترز
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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، أن سول لم تستورد النفط الخام من إيران في شهر مارس/آذار ولا قبل عام.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت في المجمل 12.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.5 مليون طن استوردها قبل عام.

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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في شهر مارس/ آذار.

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في مارس الماضي، أنها ستفرض عقوبات على كل من يسهّل تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وأكدت أنها ملتزمة بالعمل على خفض صادرات الطاقة الإيرانية "بشكل كبير".

وذكرت الخارجية، أنها فرضت عقوبات على ستة كيانات شاركت في نقل أو بيع المنتجات البترولية أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

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