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A worker walks at the Majnoon oil field, near Basra, Iraq, on March 27, 2022. (Reuters)
حقل نفط في العراق (رويترز)
اقتصاد العراق

العراق يؤكد عزمه تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط

الحكومة تخطط لتنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن" السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لمناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروضة أمام مجلس النواب".

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وأشار إلى أن" الاجتماع شهد مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب، ومواطن القوة والإسناد في فقراتها، وكذلك البحث في أهمية تصميم قانون الموازنة لأول مرة لتمتد مشاريعها الرئيسة على مدى ثلاث سنوات، بما سينعكس على سهولة وسرعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأشار السوداني إلى" خطط الحكومة في التنمية والاقتصاد، والإصلاحات المالية وعوائدها الإيجابية على الاقتصاد الداخلي ومساعدتها في خلق فرص العمل الحقيقية وتنشيط القطاع الخاص، مؤكداً عزم الحكومة على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، عبر تنشيط باقي القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية الواعدة".

ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته.

كانت عائدات عام 2022 النفطية في العراق قد بلغت 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط.

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