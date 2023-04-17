ألمانيا تفصل آخر 3 محطات نووية عن شبكة الطاقة

فصلت السلطات الألمانية آخر 3 محطات طاقة نووية عن شبكة الطاقة في البلاد، بحسب ما أعلنت إدارة الشؤون السياسية نقلا عن شركات تشغيل المحطة.

وقال رئيس مجموعة العمل المعنية بالإشراف على محطات الطاقة النووية المنشأة في وزارة البيئة والسلامة النووية في ألمانيا، غيريد نيهاوس: "نحن نعمل وفقا للقانون، ومواصلة تشغيل المفاعل اعتبارا من 16 أبريل ستعتبر بالتأكيد جريمة جنائية".

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تم اتخاذ قرار التخلص التدريجي من محطة الطاقة النووية في ألمانيا عام 2011 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية.

خططت السلطات الألمانية في البداية لإيقاف عمل المحطات بحلول 1 يناير 2023، ولكن في ضوء أزمات الطاقة الأخيرة، قررت السلطات تمديد عمل المحطات حتى 15 أبريل.