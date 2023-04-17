صادرات السعودية من النفط الخام تنخفض إلى 7.455 مليون برميل يوميا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية في فبراير/شباط إلى 7.455 مليون برميل يوميا مقارنة مع 7.658 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وأرقام الصادرات الشهرية تقدمها السعودية ودول أعضاء أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وأشارت البيانات، إلى ارتفاع صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.218 مليون برميل يوميا إلى 1.484 مليون برميل في فبراير، وفق ما نقلته "رويترز".

وحسب البيانات، زاد الحرق المباشر للخام في السعودية بمقدار 17 ألف برميل يوميا في فبراير إلى 329 ألف برميل يوميا.

وانخفض إنتاج السعودية من الخام 3 آلاف برميل على أساس شهري إلى 10.450 مليون برميل في فبراير.

وزادت مخزونات الخام السعودية 6.258 مليون برميل إلى 151.912 مليون برميل في فبراير.