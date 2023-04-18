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مخزونات نفط أميركية (iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية (iStock)
نفط وغاز

النفط الخام في احتياطي الطوارئ الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ 40 عاماً

تراجع مخزونات الاحتياطي البترولي الأميركي إلى 368 مليون برميل

هيوستون – رويترز
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن النفط الخام المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفض 1.58 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاما بسبب بيع نفط من مخزون الطوارئ بموجب تفويض.

وانخفضت المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 368 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 1983، وفقا لبيانات وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة.

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وباعت إدارة الرئيس جو بايدن 26 مليون برميل من الخام من الاحتياطي هذا العام، وذلك بموجب تفويض بالسحب من الكونغرس في السنوات السابقة.

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