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أرامكو السعودية تطرح المزيد من إمدادات زيت غاز التفريغ في مايو

بدء تحميل الشحنات بين الأول والثالث من مايو

دبي - العربية.نت
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رفعت أرامكو السعودية إمداداتها من زيت غاز التفريغ المطروحة للتصدير من مصفاة جازان في مايو/أيار، بحسب متعاملين وبيانات الشحن، في علامة على أن المصفاة لم تصل بعد لطاقتها الإنتاجية الكاملة.
وكان من المتوقع أن ترفع مصفاة جازان، وهي أحدث مصافي أرامكو، إنتاجها من الديزل الذي يحتوي على عشرة أجزاء في المليون من الكبريت وتخفض صادراتها من زيت غاز التفريغ خلال الربع الحالي عندما تصل لطاقتها الكاملة.

لكن بيانات قطاع الشحن أظهرت أن أرامكو عرضت في الآونة الأخيرة ثلاث شحنات حجم كل منها 525 ألف برميل من زيت غاز التفريغ للتحميل من مصفاة جازان في مايو/ أيار، وذلك ارتفاعا من شحنتين فحسب في أبريل/ نيسان وفقا لـ"رويترز".

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ولم يتسن الاتصال بأرامكو السعودية حتى الآن للتعقيب.

ومن المرجح تحميل الشحنات بين الأول والثالث من مايو وفي الفترة من 11 إلى 13 مايو /أيار و21 إلى 23 مايو/ أيار/ وعادة ما تطرح أرامكو ما يصل إلى شحنتين من زيت غاز التفريغ في كل شهر، بحسب مصادر بالقطاع وبيانات العطاءات السابقة.

ويستخدم زيت غاز التفريغ، وهو رواسب زيتية متبقية من عملية تقطير البترول، كمادة لقيم للمصافي لإنتاج الديزل.

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