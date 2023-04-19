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حقل نفط (iStock) مناسبة
حقل نفط
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخزونات الأميركية وبيانات الصين القوية

جاء ارتفاع الأسعار محدودا في ظل مخاوف زيادة معدلات الفائدة الأميركية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين وتقديرات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات للبرميل إلى 84.84 دولار بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 80.89 دولار للبرميل.

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وجاء ارتفاع الأسعار محدودا في ظل مخاوف من أن الزيادات المحتملة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قد تؤدي لتباطؤ النمو في أكبر دولة مستهلكة للنفط، وفق ما نقلته "رويترز".

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وتلقت الأسعار دعما بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل/ نيسان.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.02 مليون برميل فيما هبطت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل.

ومن المرتقب صدور تقرير رسمي بالمخزونات عن إدارة معلومات الطاقة عند الساعة 1430 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام سجل نموا بأعلى من المتوقع عند 4.5% في الربع الأول.

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