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حقل نفط في روسيا
حقل نفط روسي
نفط وغاز

روسيا تعزز التعاون مع هذه الدولة في مشاريع إنتاج النفط والغاز

موسكو تسعى لتوسيع التعاون الاقتصادي مع فنزويلا

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وفنزويلا تعززان التعاون في العديد من مشاريع إنتاج النفط وتطوير مرافق الغاز.

وقال لافروف، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، عقب محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بينتو: "لدينا العديد من المشاريع في مجال إنتاج النفط، وتطوير حقول الغاز، والزراعة، والطب والمستحضرات الصيدلانية، والاتصالات، والفضاء، وفي مجال التقنيات الحديثة".

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وفي وقت سابق، وصل لافروف إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس قادما من البرازيل كجزء من جولة في أميركا اللاتينية بدأت يوم الاثنين.

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