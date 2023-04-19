اقتصاد روسيا
صادرات النفط من موانئ غرب روسيا ترتفع في أبريل لأعلى مستوى منذ 2019
الصادرات ستتجاوز 2.4 مليون برميل يومياً على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج
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قالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن إن شحنات النفط من الموانئ الرئيسية بغرب روسيا سترتفع في أبريل/نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019 لتتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.
وسيرتفع تصدير النفط الخام الروسي ونقله من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك في أبريل/نيسان إلى أكثر من 10 ملايين طن صعودا من 9.7 مليون طن في مارس/آذار.
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وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في العاشر من فبراير/شباط، إن روسيا ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، ثم تعهد في مطلع أبريل/نيسان بالتوسع في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
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