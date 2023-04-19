صادرات النفط من موانئ غرب روسيا ترتفع في أبريل لأعلى مستوى منذ 2019

قالت مصادر في قطاعي التجارة والشحن إن شحنات النفط من الموانئ الرئيسية بغرب روسيا سترتفع في أبريل/نيسان إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019 لتتجاوز 2.4 مليون برميل يوميا على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج.

وسيرتفع تصدير النفط الخام الروسي ونقله من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك في أبريل/نيسان إلى أكثر من 10 ملايين طن صعودا من 9.7 مليون طن في مارس/آذار.

مادة اعلانية

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في العاشر من فبراير/شباط، إن روسيا ستخفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، ثم تعهد في مطلع أبريل/نيسان بالتوسع في خفض الإنتاج حتى نهاية العام.