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محطة للطاقة النووية
محطة للطاقة النووية
طاقة

وزير الطاقة التركي: محطة "أكويو" النووية يمكنها تحمل زلزال بقوة 9 درجات

تسليم أول وقود نووي للمحطة في 27 أبريل الجاري

أنقرة -  تاس
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أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، أن محطة "أكويو" للطاقة النووية، التي تقوم شركة "روساتوم" الروسية ببنائها جنوب تركيا، ستكون قادرة على تحمل زلزال بقوة 9 درجات.

وقال دونمز، يوم الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية: "نحن نقترب من الانتهاء من بناء محطة أكويو للطاقة النووية"، مضيفا أنه "بتاريخ 27 أبريل سيتم تسليم أول وقود نووي (إلى المحطة)".

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وتابع: "تم بناء المشروع بطريقة تجعل المحطة تصمد أمام زلزال تبلغ قوته 9 درجات، ولكن إذا تم النظر إلى الخريطة الزلزالية، فسوف نرى أنه لا توجد خطوط صدع (لقشرة الأرض) قريبة (من محطة أكويو للطاقة النووية)".

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تعتبر محطة "أكويو"، أول محطة للطاقة النووية تقام في تركيا، وقد صُبت الخرسانة الأولى تحت وحدة الطاقة الأولى في المحطة يوم 3 أبريل 2018، وتحت الوحدة الثانية - في نهاية يونيو 2020، وبدأ بناء الوحدة الثالثة في 10 مارس 2021، وسيتم إطلاق أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" هذا العام.

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