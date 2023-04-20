وزير الطاقة التركي: محطة "أكويو" النووية يمكنها تحمل زلزال بقوة 9 درجات

أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، أن محطة "أكويو" للطاقة النووية، التي تقوم شركة "روساتوم" الروسية ببنائها جنوب تركيا، ستكون قادرة على تحمل زلزال بقوة 9 درجات.

وقال دونمز، يوم الأربعاء، خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية: "نحن نقترب من الانتهاء من بناء محطة أكويو للطاقة النووية"، مضيفا أنه "بتاريخ 27 أبريل سيتم تسليم أول وقود نووي (إلى المحطة)".

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وتابع: "تم بناء المشروع بطريقة تجعل المحطة تصمد أمام زلزال تبلغ قوته 9 درجات، ولكن إذا تم النظر إلى الخريطة الزلزالية، فسوف نرى أنه لا توجد خطوط صدع (لقشرة الأرض) قريبة (من محطة أكويو للطاقة النووية)".

تعتبر محطة "أكويو"، أول محطة للطاقة النووية تقام في تركيا، وقد صُبت الخرسانة الأولى تحت وحدة الطاقة الأولى في المحطة يوم 3 أبريل 2018، وتحت الوحدة الثانية - في نهاية يونيو 2020، وبدأ بناء الوحدة الثالثة في 10 مارس 2021، وسيتم إطلاق أول وحدة طاقة في محطة "أكويو" هذا العام.